Milano, lite in strada: tre feriti, anche un uomo intervenuto per placare gli animi

Una lite in strada tra due uomini, a Milano, si è conclusa con tre feriti. È accaduto questa sera vicino un piccolo chiosco di via Cadore: la lite è scoppiata tra due italiani, mentre un 33enne senegalese, intervenuto per separare i due contendenti e placare gli animi, è rimasto anche lui ferito, seppur in modo lieve.

Il senegalese che aveva provato a calmare i due contendenti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Più gravi invece le condizioni di uno dei due italiani, un 40enni, portato in codice rosso al Policlinico. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 23:05

