Milano, 36enne accoltellato alla gola durante una lite: è gravissimo

Un 36enne è in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato alla gola durante una lite. È accaduto oggi pomeriggio in provincia di Milano, a Cesano Boscone.

La lite è avvenuta intorno alle 16.30: la vittima, un italiano, è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, in via delle Magnolie, anche i carabinieri della compagnia di Corsico che indagano sull'accoltellamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Settembre 2021, 17:47

