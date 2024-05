Maltempo a Milano, esonda il fiume Lambro: sottopassi allagati e traffico in tilt

Da stamattina squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in Lombardia per far fronte ai danni causati dal maltempo. Cento gli interventi effettuati finora per soccorsi ad automobilisti in panne, allagamenti e taglio piante pericolanti tra le province di Varese, Milano, Lodi e Cremona.

A Milano per l'esondazione del fiume Lambro sono stati evacuati dai sommozzatori del Corpo nazionale alcune persone disabili bloccate in una struttura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 13:54

