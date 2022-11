Lombardia, Moratti presenta la lista: ecco tutti i nomi

C'erano oltre 300 persone questa mattina al Palazzo delle Stelline di Milano dove è stata presentata la lista civica che porta il nome di Letizia Moratti, emanazione dell'associazione 'Lombardia Migliore' che vede tra i fondatori il consigliere regionale della Lombardia Manfredi Palmeri. Oltre agli ex leghisti Gianmarco Senna e Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale, c'era anche l'ormai ex azzurra Valentina Aprea, fuoriuscita recentemente da Forza Italia dopo la mancata nomina a sottosegretario e oggi pronta ad appoggiare Moratti.

L'ex vicepresidente di Regione Lombardia è arrivata al Palazzo delle Stelline accompagnata dai suoi collaboratori, dall'imprenditore Tiziano Mariani, suo consulente ed editore di Radio Lombardia, e dal 'gurù della comunicazione politica Daniel Fishman. In sala poi, oltre a Palmeri, anche il presidente dell'associazione Adriana Pozzi, il segretario Giuseppe Covato e il tesoriere Riccardo Zani insieme all'ex calciatore dell'Inter Evaristo Beccalossi, l'ex consigliere regionale e consigliere comunale a Rho, Marco Tizzoni, l'ex esponente del Pdl Camilla Musciacchio, l'ormai ex consigliere regionale M5s Roberto Cenci e l'ex ministro della Difesa del governo Letta Mario Mauro, che ha militato in Forza Italia e Scelta civica. Secondo alcuni rumors, anche l'azzurro Andrea Mandelli potrebbe confluire nella lista Moratti.

I referenti per le province sono Renzo Di Biase a Milano, Ivan Rota a Bergamo, Bruno Polti a Lecco, Luca Zanichelli a Cremona, Stefano Desideri a Mantova, Marina Paraluppi a Brescia, Maria Grazia Sassi a Como, Christian Borromini a Sondrio, Luca Talice a Monza a Varese e il sindaco di Cigognola, Orioli Gianluca, nel pavese. S ono intervenuti anche il professor Andrea Beretta Zanoni, che si sta occupando del programma, il sindaco di Sant'Angelo Lomellina Matteo Grossi, il presidente della Federazione Volontari del Soccorso Lombardia Rossano Carrisi, l'amministratore Delegato di Virma Spa di Vimercate Serena Agostini, Vidal Silva, ex consigliere al Municipio 4 di Milano e ponte con la comunità peruviana e Andrea La Manna studente all'Università Cattolica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 17:08

