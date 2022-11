Majorino candidato del Pd in Lombardia, lo slogan copia quello di Meloni. Calenda: «Brillante»

di Redazione web

Pierfrancesco Majorino è il candidato a governatore della Lombardia per il centrosinistra. Sfiderà Letizia Moratti (oltre ad Attilio Fontana che si ricandiderà), che sarà alle urne per il Terzo Polo. E Carlo Calenda, che pure aveva provato a far convergere il Pd verso il nome dell'ex sindaca di Milano, ha già cominciato la battaglia elettorale.

Lo sfottò social

Il leader di Azione, spesso all'attacco degli avversari politici dal suo profilo Twitter, ha cominciato la "guerra" politica contro Majorino, sottolineando la somiglianza del suo slogan elettorale con quello di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche. «Noi siamo pronti», si legge nel manifesto di Majorino, che appare sorridente su sfondo arancione. Facile il paragone con quello che ha portato alla vittoria Giorgia Meloni, che si limitava a un più diretto: «Pronti». Insomma, la sostanza non cambia. E Calenda non gliel'ha lasciata passare liscia. «Brillante», ha commentato ironico il deputato.

