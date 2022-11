Roberto Maroni, iniziati i funerali di Stato. Folla e maxischermo in piazza a Varese, applausi per la Meloni

Piazza piena e maxischermo a Varese per i funerali di Roberto Maroni, l'ex ministro dell'Interno ed ex segretario della Lega Nord, nonché ex presidente della Regione Lombardia, scomparso martedì a 67 anni. Il feretro di Maroni è arrivato nella basilica di San Vittore: ad accompagnare la bara di legno chiaro, con un cuscino di fiori bianco, sono stati diversi applausi che sono proseguiti anche nella chiesa. Dietro il feretro la famiglia.

Roberto Maroni morto, ecco quando disse: «Resto leghista per sempre»

Piazza San Vittore è transennata e colma di gente per i funerali di Stato dell'ex leader politico, le cui esequie sono iniziate alle 11 nella basilica nel centro della sua città natale. Un maxischermo è stato allestito in corso Matteotti per permettere ai cittadini di seguire i funerali. Ad attendere il feretro, che sarà portato da carabinieri in alta uniforme, i picchetti di bersaglieri, carabinieri e Guardia di finanza. Presenti anche i gonfaloni di diversi Comuni e Regioni, fra cui quello della Regione Campania.

Funerali Maroni, chi c'è

Presenti lo stato maggiore della Lega, da Matteo Salvini a Giancarlo Giorgetti, ma anche i maggiori leader del centrodestra e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, accolta dagli applausi dei presenti. Sono presenti alle esequie anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e diversi ministri. I tre governatori leghisti, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana e Luca Zaia sono entrati insieme in chiesa. Arrivati anche i due vice premier a pochi minuti di distanza, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Tra i ministri sono presenti Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Daniela Santanchè e Francesco Lollobrigida.

Tra i presenti anche i due candidati alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, che correranno rispettivamente per centrosinistra e terzo polo. «Credo che Roberto Maroni fosse davvero una persona perbene e anche un interlocutore molto piacevole. Un avversario leale e quindi credo che la Lombardia abbia perso una persona seria», ha detto Majorino.

