Giulia Tramontano, Impagnatiello ripreso dalle telecamere mentre pulisce le scale di casa. «Toglieva le macchie di sangue»

Un solo fotogramma. Una mano che stringe un panno per pulire, che si appresta a strofinare a terra. Ecco sul pavimento ci sono, con tutta probabilità, le tracce di sangue di Giulia Tramontano, che Alessandro Impagnatiello, reo-confesso, ha ucciso. Quel frame, parte di un filmato ripreso il 30 maggio scorso, ed in possesso dell'emittente locale Telelombardia, mostra il presunto assassino intento ad eliminare ogni traccia dell'omicidio.

«Gay di m...a, ti ammazzo», l'aggressione omofoba verso una coppia di ragazzi alla stazione tra i passanti indifferenti

Ripreso mentre pulisce

L'inquadratura riprende la rampa di scale che conduce al box della palazzina di Senago, dove c'è il corpo di Giulia Tramontano. Le immagini in possesso di Telelombardia saranno mandate in onda stasera alle 20.30 durante la trasmissione Iceberg. Impagniatello è stato ripreso intorno alle 15.27 di martedì 30 maggio, ma fino ad oggi le immagini sono rimaste riservate.

Davanti ai cronisti

Secondo la ricostruzione degli autori del programma Iceberg, Impagnatiello avrebbe aperto la porta di casa, e nel tentativo di non farsi vedere da nessuno, coperto dalla muratura del ballatoio, si china a terra con uno strofinaccio giallo in mano che strofina a terra per pulire le macchie di sangue.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA