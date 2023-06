Giulia Tramontano, il rinvio della fiaccolata a Sant'Antimo è un giallo. La sorella Chiara: «Insegui il sole e dimmi dove vai. Ti seguo ovunque»

di Redazione web

Diventa un giallo la fiaccolata organizzata per Giulia Tramontano a Sant'Antimo, il paese del Napoletano dove è cresciuta e dove oggi è avvenuto un duplice omicidio.

Il messaggio della sorella di Giulia

A postare il nuovo appuntamento è stata Chiara Tramontano, la sorella della ventinovenne incinta di sette mesi uccisa a Senago, nel Milanese, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Chiara ha anche postato nelle sue storie su Instagram una foto con la sorella maggiore e la scritta «Giulia, insegui il sole e dimmi dove vai.

Le parole del sindaco di Sant'Antimo

«Al momento non ci risulta alcun rinvio, la fiaccolata si farà». Così il sindaco di Sant'Antimo Massimo Buonanno in merito alla possibilità che venga rinviata a domani sera la fiaccolata in ricordo di Giulia Tramontano, la giovane originaria di Sant'Antimo incinta di sette mesi uccisa a Milano dal suo compagno, il 30enne Alessandro Impagnatiello. «Invitiamo tutta la città e non solo - spiega il sindaco all'ANSA - a stringersi non solo attorno a Chiara, al piccolo Thiago e alla famiglia per dare loro un abbraccio, sostegno e solidarietà».

La fiaccolata partirà da Villa comunale Del Rio, a Sant'Antimo, con orario del raduno fissato alle 19, e proseguirà lungo via Roma, con una piccola sosta nei pressi dell'abitazione di Giulia per terminare al Santuario di Sant'Antimo. Prevista la partecipazione, tra gli altri, del vescovo di Aversa Angelo Spinillo e del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

