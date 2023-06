Giulia Tramontano, il suo gatto rimasto orfano adottato dai vicini di casa a Senago

di Redazione web

Davanti all'appartamento di via Novella a Senago, quello in cui è stata uccisa Giulia Tramontano, c'è da giorni un insolito via vai di persone. Giornalisti, forze dell'ordine, persone che raggiungono la casa in pellegrinaggio silenzioso per rendere omaggio alla 29enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era arrivata al settimo mese di gravidanza. Tra loro, si aggira anche il gatto di Giulia.

Giulia Tramontano uccisa in salotto, Impagnatiello "maniaco" dell'ordine. Si va verso il rito immediato, esclusa ipotesi complici

Giulia Tramontano, trovato veleno per topi e la pellicola usata per il corpo. Impagnatiello, la madre, le telecamere: tutto quello che sappiamo

Il gatto di Giulia adottato dai vicini

L'esemplare a pelo lungo, bianco e grigio, probabilmente di razza Ragdoll, passeggia placido tra i presenti. Ora che non ha più una casa, dopo l'arresto di Alessandro Impagnatiello e la morte della sua umana, il gatto è stato adottato dai vicini. Un ultimo gesto di compassione nei confronti della giovane futura mamma strappata alla vita insieme al suo bambino mai nato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA