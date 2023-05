Gabriella, 83 anni, offre le stanze dei figli agli universitari fuori sede: «Loro risparmiano, io non mi sento sola»

di Redazione web

Sergio ha 19 anni e studia al primo anno al Politecnico di Milano, mentre Gabriella ha 83 anni è vedova ed in casa vive da sola. Perché non unire le esigenze allora. E così è stato, lo studente e la pensionata vivono sotto lo stesso tetto, grazie al progetto Prendi in Casa uno Studente dell’associazione MeglioMilano, che mette in contatto gli universitari fuori sede, i quali, a causa del caro affitti, cercano soluzioni alternative al pendolarismo.

Tumore rarissimo, Teresa a 14 anni deve operarsi negli Stati Uniti. L'appello dei genitori: «Servono 400mila euro»

Bella idea

Fare casa università e viceversa, per il 19enne bresciano sarebbe stata un'impresa troppo dura, invece con meno di 300 euro ha una stanza in affitto nell'appartamento di Gabriella, distante appena 5 minuti in bici dall'ateneo. «L’affitto non era sostenibile, prezzi accessibili si trovavano solo molto fuori dalla città, nonostante lavori come cameriere nei fine settimana» racconta Sergio al giornale Open, che non è il solo a vivere con l'anziana.

Coinquilini

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA