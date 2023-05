Viva grazie al trapianto, dona il vecchio cuore al museo: «Strano vederlo in un barattolo»

Vedere il proprio cuore esposto in mostra. E' la storia di Jennifer Sutton, 38 enne, inglese che nel 2007 ha subito il trapianto di un nuovo cuore, che le ha dato una seconda possibilità. Così per celebrare la vita, la donna ha donato il suo vecchio organo al Museo Hunteriandi Londra, che espone una grande collezione pubblica di anatomia umana.

«È estremamente surreale vederlo in mostra. Ne sono decisamente affezionata, anche se mi ha causato così tanti problemi. Mi ricorda tutto quello che ho passato e spero che col tempo altre persone lo guarderanno e prenderanno in considerazione la donazione degli organi», le parole di meraviglia della fortunata signora inglese.

This might be one of the strangest reunions you’ll read about.



Jennifer has come face-to-face with her heart, which was removed in a transplant operation 16 years ago.



It’s part of a display at @HunterianLondon about advances in medical science. https://t.co/ad4e7ypWPO