Francesco, 8 anni, escluso dal gruppo scout perché affetto da disturbo di attenzione. Il bambino: «Non mi vuole nessuno»

Un bambino di 8 anni con il desiderio di stare nel gruppo, di socializzare, escluso dagli scout perché affetto da Adhd di tipo combinato, con deficit dell'attenzione e iperattività. I responsabili del Sacro cuore di Cristo Re, nel quartiere Prati a Roma, hanno deciso di escludere il bambino perché sarebbe stato troppo complicato da gestire. Immaginiamo la delusione di un bambino, di nome Francesco, che ha spinto la mamma a scrivere una lettera per denunciare l'accaduto, sottolinea il Corriere della Sera.

Escluso dal gruppo

«Quello che è successo a Francesco non si deve ripetere. Nessuno ha la minima idea di ciò che possono aver scatenato in noi genitori quando, con le lacrime agli occhi, ci ha sussurrato all'orecchio: "a me non mi vuole nessuno"» le parole della mamma di Francesco, molto amareggiata e senza una spiegazione che un bambino di 8 anni possa comprendere.

La delusione

«Francesco era entusiasta di frequentare il gruppo di bambini... Alla prima riunione, unitamente al versamento della quota annuale, io e mio marito abbiamo fornito ai responsabili del gruppo le certificazioni che attestano le difficoltà di nostro figlio».

La consapevolezza

«Queste creature non hanno colpa né responsabilità sui loro comportamenti e la ferita che si rinnova ogni qualvolta vengono allontanati non fa che aumentare la loro frustrazione e la loro inadeguatezza», scrive ancora con dolore la mamma di Francesco.

