Bimbo di un anno si toglie il salvagente e si tuffa in piscina: la tragedia sfiorata sotto gli occhi del papà VIDEO

Anche un secondo di distrazione può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo sa bene un vigile del fuoco americano, Zachary Petite, che per una manciata di secondi ha distolto lo sguardo dal suo bimbo Cole, di appena un anno, che si è buttato in piscina, togliendosi il salvagente.

La sequenza, accaduta in California, è stata ripresa dalla telecamera esterna nella casa del pompiere che ha deciso di diffondere il filmato per sensibilizzare i genitori a non abbassare mai la guardia. Lo scorso 16 maggio, infatti, il bimbo si avvicina al bordo della piscina, essendo da solo, si toglie la ciambella e si butta in acqua, per fortuna c'erano entrambi i genitori nei paraggi.

One of our own from #IAFF Local 2342 sprung to action when his young son removed his own life vest and jumped into the family pool.https://t.co/Q0r0qVfYxu