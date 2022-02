Milano, gira per strada con un grosso coltello e minaccia gli agenti: «Vi ammazzo, vi taglio la gola»

«Vi ammazzo, vi taglio la gola». Questo gridava l'uomo sorpreso a girovagare ubriaco per la strade di Milano con un grosso coltello in mano. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che intercettandolo in tarda mattinata in via Pasteur hanno immediatamente chiamato il 112. Alla vista delle volanti della Polizia l'uomo, un cittadino dello Sri Lanka di 34 anni, ha cercato di darsi alla fuga lasciando cadere a terra il grosso coltello. Ma è stato presto bloccato dagli agenti.

Leggi anche > Firenze, tenta rapina col coltello in un bar e ferisce la moglie del titolare: arrestato

Ha tentato comunque di scappare ancora e in evidente stato di alterazione alcolica ha minacciato i poliziotti con frasi come «vi ammazzo», «vi taglio la gola». E' finito così indagato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA