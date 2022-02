Firenze, tenta rapina col coltello in un bar e ferisce la moglie del titolare: arrestato

Ha rapinato il titolare di un bar in provincia di Firenze per rubargli l'auto, ferendo anche la moglie dell'uomo. Una volta salito a bordo della vettura, si è schiantato ed è stato arrestato dalla polizia.

Leggi anche > Allarme influenza aviaria: scoperti due focolai a Prato, emanate restrizioni

Momenti di terrore, ieri sera, in un bar di Greve in Chianti. Un 25enne nordafricano era entrato minacciando, con un coltello da cucina, il titolare, per farsi consegnare le chiavi dell'auto. Ne è nata una breve colluttazione, durante la quale il giovane ha ferito la moglie del titolare alle mani e al volto. L'uomo è poi fuggito a bordo dell'auto rubata, ma si è andato a schiantare contro dei paletti posti ai lati della strada.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri di Figline e di Greve in Chianti, che hanno fermato l'uomo, che si trovava ancora a bordo dell'auto incidentata. Sia le vittime della rapina che il 25enne sono stati portati in ospedale a Bagno a Ripoli. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA