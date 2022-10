Pavia choc, cadavere carbonizzato trovato in un'auto in fiamme: «Corpo irriconoscibile» Non si riesce a capire se si tratti del corpo di un uomo o di una donna. Indagini in corso





Un cadavere, completamente carbonizzato, è stato scoperto all'interno di un'ex area industriale, ormai dismessa, a Pavia. Il corpo è totalmente irriconoscibile e ad un primo sguardo è impossibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. Bambina di 12anni trovata morta in una valigia, incastrata una 24enne: «Si vantava di averne venduto il cadavere» Il giallo del cadavere carbonizzato Il luogo del ritrovamento è l'ex area industriale Snia, alla periferia di Pavia. Il corpo è irriconoscibile: non si sa ancora se si tratta di un uomo o di una donna. A trovarlo è stato un operaio che era al lavoro nell'area, alla guida di una ruspa. Il cadavere è stato portato all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia, dove verrà effettuata l'autopsia. Gli investigatori seguono la pista dell'omicidio, al momento ritenuta la più attendibile. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA