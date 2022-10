Bambina di 12anni trovata morta in una valigia, incastrata una 24enne: «Si vantava di averne venduto il cadavere»

Lola Daviet, la 12enne trovata morta in una valigia in Francia, sarebbe stata violentata e uccisa da una donna che avrebbe dichiarato di voler vendere le parti del cadavere di una bambina. Dahbia B., 24 anni, originaria dell'Algeria, è stata arrestata nella casa di sua sorella nel sobborgo di Bois-Colombe, a nord di Parigi, dopo che alcuni testimoni l'avrebbero sentita vantarsi di aver venduto parti del corpo di una bambina.

La ragazza è stata portata nel seminterrato dell'appartamento in cui viveva la donna, dove è stata torturata e violentata, prima di essere strangolata e prima che le venisse tagliata la gola. Pare che la 24enne, che viveva come clochard, soffra di gravi disturbi psicologici e a volte era ospite a casa della sorella.

Le indagini

Il cadavere di Lola è stato trovato in una valigia con i numeri 1 e 0 scarabocchiati sul petto. La polizia ha ritrovato la 12enne dopo la denuncia di smarrimento fatta dalla famiglia. Ad incastrare la 24enne sono state delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza presenti nel palazzo in cui si è consumato il delitto. A visionare per primo qualcosa che non andava è stato proprio il papà della giovane vittima che lavora come custode in quello stabile. I video mostrano la bambinia insieme all'algerina che sarebbe poi uscita dal seminterrato con una valigia (con all'interno il cadavere della 12enne).

Un esame post mortem ha concluso che Lola è morta per asfissia dopo essere picchiata e violentata. Sebbene già morta la sua aguzzina si sarebbe accanita sul cadavere tagliandole la gola. A ritrovare il corpo della bambina è stato un senzatetto che sarebbe inciampato nella valigia incustodita e ha segnalato la presenza del cadavere alle autorità.

