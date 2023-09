Violenta una 14enne fuori da un pub, choc a Parma: «Ti voglio assaggiare», poi l'aggressione

di Redazione Web

Un altro caso di violenza sessuale su una minorenne. L'ennesimo in Italia in un'escalation di violenza senza precedenti. Questa volta a farne le spese è stata una 14enne di Parma, vittima della furia di un 22enne che conosceva.

Il dramma si è consumato nella serata di domenica fuori da un pub dove la vittima ha subito l'aggressione e le molestie. «Ti voglio assaggiare» le ha detto un istante prima di avventarsi su di lei con ferocia.

Stupro di Palermo, la vittima: «Salva da un'altra violenza grazie allo spray, mi hanno minacciata di morte»

Caivano, oscurare i siti porno per i bambini. Don Patriciello cita Rocco Siffredi: «E' d'accordo anche lui»

«Ti voglio assaggiare»

Secondo le prime riscostruzioni, la giovanissima vittima aveva già incontrato diverse volte quel giovane di origine senegalese, proprio in quel locale nei pressi dell'area Ex-Salamini.

I due sono usciti insieme a parlare, ma ad un certo punto lui l'ha aggredita e molestata. «Ti voglio assaggiare», le ha detto prima di avvicinarsi a lei in modo insistente. Per fortuna la 14enne è riuscita a divincolarsi e dare l'allarme. Il giovane aggressore è stato bloccato la sera stessa dai carabinieri e ora è in cella su richiesta della pm Paola Dal Monte. La gip Beatrice Purita ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA