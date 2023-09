Stupro di Palermo, la vittima: «Salva da un'altra violenza grazie allo spray, mi hanno minacciata di morte»

La vittima dello stupro avvenuto a Palermo lo scorso luglio e diventato caso nazionale, adesso si trova in una comunità protetta. Dovrà rimettere insieme i pezzi della sua vita, avrà bisogno di tempo e probabilmente non riuscirà mai più a dimenticare. Nel frattempo, la giustizia sta facendo il suo corso. Emergono nuovi dettagli da quella notte da incubo. Due foto, pubblicate da LiveSicilia, mostrano la giovane accerchiata dai sette indagati prima dell'episodio: uno di loro ne approfitta per palpeggiarla. Un'altra foto, invece, li mostra mentre si allontanano dal lungomare. Poi, si fermeranno in una rosticcerina a mangiare, come se nulla fosse. Tra queste due immagini, filmate da una telecamera di sorveglianza, è passata mezz'ora. La mezz'ora da incubo raccontata dalla 19enne.