Stupro di gruppo a Milano, la vittima (minorenne) si confida e smaschera il branco: arrestati due 20enni egiziani

Hanno violentato una minorenne in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola, a Milano, e adesso sono stati arrestati. La violenza di gruppo risale al setttembre del 2022 quando due egiziani di 21 e 22 anni hanno abusato della giovane vittima. Per loro, adesso, è scattata l'ordinanza di custiodia cautelare in carcere per violenza sessuale.

Stupro di gruppo su minorenne: arrestati

Nello stupro, sul quale hanno indagato per mesi gli agenti della Squadra Mobile, sono coinvolti anche due minori indagati dalla Procura minorile e un terzo maggiorenne che risulta espulso nei mesi scorsi.

L'arrestato, egiziano come gli altri indagati, è stato preso a Rimini. Le indagini sono scaturite dalle confidenze della minore a un'educatrice che la seguiva. La ragazza ha fornito una descrizione degli autori che aveva conosciuto nei mesi della violenza nella struttura in disuso.

Gli investigatori, grazie alla descrizione e alle intercettazioni telefoniche, sono risaliti agli autori che erano soliti dormire nella struttura e che la vittima aveva conosciuto proprio in quel periodo, prima che il branco abusasse di lei.

