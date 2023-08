Stupro delle bambine di Caivano, la mamma della piccola vittima a Giorgia Meloni: «Mi aiuti per i miei figli»

Nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni si recherà a Caivano, il centro alle porte di Napoli teatro dello stupro su due bambine, ecco arrivare l'appello accorato della mamma di una delle due vittime.

Una richiesta di aiuto per riuscire a portare via lei e la sua famiglia da un luogo che, inevitabilmente, resterà marchiato nella memoria di tutti.

Meloni a Caivano, minacce social al premier per il Reddito di cittadinanza. «Resta a casa»

Stupri di Caivano, la mamma della bambina di 12 anni: «Ci stanno minacciando, voglio incontrare Giorgia Meloni e poi via da qui»

Stupro di Caivano, l'appello a Giorgia Meloni

La madre di una delle vittime degli stupri di gruppo avvenuti a Caivano chiede aiuto alla premier Meloni. La presidente del Consiglio oggi sarà nella cittadina in provincia di Napoli dove si sono consumate delle violenze sessuali ai danni di due cuginette di 13 anni. «Vorrei solo una cosa: chiedere aiuto a Giorgia Meloni per andare via da qua, un aiuto per i miei figli, per una casa», ha detto la donna in un video diffuso dal suo avvocato Angelo Pisani.

«Porteremo questo appello alla presidente», ha risposto il legale. «E se i tempi dovessero essere lunghi, chiediamo la solidarietà di qualsiasi benefattore per aiutarvi, ma sono sicuro che il governo avrà la soluzione per voi e i vostri figli».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 09:20

