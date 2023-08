Stupri, Ornella Vanoni e la dura replica a Andrea Giambruno: «Il lupo non è nel bicchiere, è fuori»

di Redazione web

Ornella Vanoni ha commentato sui propri canali social le dichiarazioni del compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. La cantante, infatti, si è espressa con lo stile che la contraddistingue e senza esagerare nei modi e nei toni, ma col sorriso, tramite un video social.

Sui social si è esposta affermando: «Il lupo non è nel bicchiere, è fuori». Il riferimento è evidente alle affermazioni del giornalista che sui canali Mediaset, in merito agli ultimi fatti di cronaca relativi a violenze e strupro ai danni di giovanissime da parte di gruppi di adolescenti ha affermato: «Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Certo che se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi».

Ornella Vanoni, violenza e vittime

Non è la prima volta che la cantante parla del tema.

Il coraggio vigliacco del branco pic.twitter.com/GFVxLNNhkh — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) August 30, 2023

«Perché gli uomini si stupiscono così tanto che una donna, una ragazza, stuprata ci metta vent’anni prima di liberarsi da questo peso? - ha domandato Ornella Vanoni in trasmissione -. È la vergogna che impedisce loro di manifestare. Durante la guerra eravamo sfollati, avevo 10, 11 anni. È arrivato l’idraulico. Io l’ho seguito perché ero curiosa di sapere cosa faceva nelle tubature. Lui mi ha messo un dito sopra le mutandine, io sono scappata. Dalla vergogna, siccome lui aveva un negozio, io facevo dei giri per non passargli davanti. Io mi vergnognavo di me. E invece avrebbe dovuto vergognarsi lui. La donna si sente sempre colpevole».

