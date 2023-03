Ornella Vanoni a Belve, il dettaglio notato durante l'intervista: non era mai accaduto prima

Ornella Vanoni ha rilasciato un'intensa intervista a 'Belve', in cui ha parlato a Francesca Fagnani con trasparenza delle sue paure e della sua autenticità. Nonostante sia considerata un mito intramontabile, Ornella ha confessato di aver avuto molta paura di salire sul palco o di recitare a teatro, ma ha superato queste difficoltà e ha continuato a esibirsi con successo.

Urtis confessa: «A Belve ho parlato anche di una proposta ricevuta da Rocco Siffredi, ma l'hanno tagliata»

Ascolti Tv 21 marzo 2023, Il Commissario Ricciardi e Belve chiudono in bellezza

Claudio Amendola a Belve: «Come ho interpretato un fascista laziale? Ho pensato a uno str***»

Ornella Vanoni, la confessione a Belve

Ornella ha anche condiviso un aneddoto curioso sulla sua giovinezza, quando faceva un uso piuttosto limitato degli indumenti intimi, suscitando scandalo. C'è un dettaglio dell'artista che però ha colpito gli spettatori, e molti non l'avevano mai notato prima: una cicatrice sul collo causata dalla malattia di tisi, che ha portato Ornella negli anni a sperimentare vari look per coprirla e per spostare l'attenzione su altre parti del suo corpo, realizzando così di piacere molto agli uomini. Le donne invece, a suo dire, per tanto tempo non l'hanno amata allo stesso modo.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound

LEGGI ANCHE: -- Belve, il commento di Fiorello durante l'intervista ad Ornella Vanoni: ecco cosa risponde Francesca Fagnani

Laura Pausini sposa in lacrime, il matrimonio segreto con Paolo Carta: dalla location all'abito, tutti i dettagli https://t.co/eJu482XXXy — Leggo (@leggoit) March 22, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA