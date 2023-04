Ornella Vanoni a Marracash: «Se avessi 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro». Fan in estasi, ma spunta la critica

di Redazione web

Ornella Vanoni e Marracash sono usciti insieme a cena in un ristorante di Milano e sui social sta letteralmente spopolando un video della cantante che parla al rapper, video che quest'ultimo ha poi postato nelle sue storie Instagram. Ornella, infatti, ha rivolto una battuta scherzosa all'ex fidanzato di Elodie, che ha scatenato commenti molto divertiti ma anche indignati. L'abitudine della Vanoni di essere schietta e di dire ciò che pensa fa sempre molto divertire i suoi fan.

Ornella Vanoni e Marracash a ristorante

Ornella Vanoni e Marracash sono usciti insieme a cena e tra una portata e l'altra, il rapper ha filmato la sua amica mentre diceva: «Mi piaci, mi piaci, te l'ho già detto no? Se avessi avuto trent'anni in meno ti avrei sbattuto al muro. Ma non saremmo andati molto d'accordo perché vado in tristezza anche io, sono sempre triste e per questo saremmo stati un disastro». In molti si sono chiesti se la cena tra la cantante e il rapper non fosse solamente un incontro tra due amici oppure se la coppia artistica sta preparando un duetto per il futuro.

I commenti dei fan

Dato che il video di Ornella Vanoni e Marracash ha fatto il giro dei social, molti fan hanno commentato: «Grande Ornella, sei proprio una di noi», «Ornella è un mito indiscusso da sempre e per sempre». Ma c'è anche chi si lascia andare ad una forte critica: «Tutti a dirle che è un mito. Pensate se fosse stato un uomo di 80 anni a dirlo ad una 30enne... Vi lascio immaginare i commenti sotto».

