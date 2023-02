Sanremo, Vanoni e Paoli di nuovo "insieme" al Festival: l'amore finito e i set separati, ma Amadeus vuole «l'appuntamento»

Ornella e Gino. Di nuovo insieme, ma distanti. Vanoni e Paoli tornano a Sanremo nella serata finale. Amadeus li ha invitati entrambi, saranno due super ospiti nell'ultima notte. E punta al colpaccio. «Ornella, voglio l'appuntamento», ha detto il presentatore alla cantante nel video d'invito alla kermesse. Ma i due si esibiranno in set separati. Ci sarà il grande incontro a sorpresa?

L'amore tra Paoli e Vanoni

Ornella Vanoni e Gino Paoli si sono conosciuti nel 1960, entrambi sotto contratto con l’etichetta discografica "Ricordi". Il feeling è subito fortissimo. Paoli le scrive "Anche se", "Che cosa c’è" e "Gli innamorati sono sempre soli". Ma il rapporto va oltre. Il cantante è sposato con Anna Fabbri, ma la passione per Ornella è evidente. Così la moglie del cantante chiede alla Vanoni di farsi da parte. Lei accetta e per dimenticarlo sposa l'impresario teatrale Lucio Ardenzi, ma poi racconterà: «Quel matrimonio fu un errore. Io volevo ancora bene a Gino e lui mi ha sconsigliato sino all'ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine. (...) Il matrimonio non sta in piedi e quando nel 1962 nasce Cristiano, io e Ardenzi siamo già separati», «ero ancora innamorata di Paoli. Il giorno delle nozze non mi sarei dovuta presentare, avrei dovuto dire la verità, sarebbe stato più leale».

Il primo bacio e l'amore

«Mi dissero che era gay - ha raccontato Ornella Vanoni al Maurizio Costanzo Show - Gli chiesi di scrivere una canzone per me e aggiunsi: ma tu sei gay? No. A me hanno detto che tu sei lesbica. E ridendo ci demmo il primo bacio». La Vanoni ha raccontato anche quando è scoppiato l'amore: «Devo dire che mi sono innamorata di Gino Paoli quando non era ricco», ha raccontato Ornella Vanoni in un’intervista. «Come fai a essere innamorata di un uomo così cesso?», le disse la madre. Nel marzo 2018, ospite al Maurizio Costanzo, Ornella Vanoni ha confessato di aver perso un figlio di Gino Paoli a causa di un aborto.

L'amicizia dopo l'amore

L'amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni è finito da tempo, ma la loro unione è andata oltre, continuando in una grande amicizia e una collaborazione artistica, anche negli anni Duemila. Nel 2004 incisero l’album di inediti "Ti ricordi? No non mi ricordo", che ottenne il disco di platino per le vendite. L’anno successivo iniziarono, a vent’anni dal precedente, un altro tour di successo da cui verranno estratti un doppio CD e un DVD.

