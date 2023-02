Grignani e Arisa, proposta choc a Sanremo: «Mi vuoi sposare?». La proposta choc durante il duetto

Il duetto tra Gianluca Grignani e Arisa resterà nella storia di questo Sanremo. Sulle note di "Destinazione Paradiso", i due cantanti hanno creato un autentico show e si sono lasciati trascinare, cercando di coinvolgere in una strofa anche il direttore Rai Stefano Coletta, che ha declinato. «Mi sa che abbiamo fatto un casino, Gianlù», ha detto Arisa a Grignani. Il cantante però era già pazzo della sua compagna.

Cosa ha detto Grignani

«Dopo ogni secondo che passava, fino all’ultimo minuto che l’ho vista, mi ha lasciato senza fiato. Arisa è stata meglio di me non è facile stare dietro a me che a volte tendo ad improvvisare», ha detto Grignani a Radio2. Poi, sotto voce, la clamorosa proposta: «Mi vuoi sposare?», a cui ha poi aggiunto: «Da quando sono single ho una visione delle donne molto più aperta, le comprendo nel loro intimo, non ero in grado di farlo prima perché ero e sono un uomo». Infine un consiglio per gli uomini: «Le donne ti dicono solamente quello che vuoi sentirti dire, e quando lo capisci o lo capisci o non lo capirai mai».

stasera grignani si esibisce per penultimo, possiamo far tornare arisa così da avere un’altra esibizione del genere?? pic.twitter.com/Htlp9Alz8Q — nora🗡 (@t4gli3nte) February 11, 2023

