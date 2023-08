Andrea Giambruno (compagno di Giorgia Meloni) sotto attacco per le parole sugli stupri: «Se non ti ubriachi, eviti di trovare il lupo»

di Redazione web

Andrea Giambruno di nuovo sotto attacco. Il compagno di Giorgia Meloni, conduttore di Diario del Giorno su Rete 4, ha commentato così il tema stupri: «Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi». La frase ha subito acceso la polemica.

Cosa ha detto Giambruno

Giambruno, insieme ai suoi ospiti, stava commentando il caso degli stupri dopo gli episodi di Caivano e Palermo.

La riposta di Giambruno: «Magari uno dice alla figlia di non salire in macchina con uno sconosciuto perché è verissimo che tu non debba essere violentata, perché è una cosa abominevole. Ma se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto magari non incorri in quel pericolo». Giambruno poi passa la parola a Librandi spiegando che se «eviti di ubriacarti e perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche».

