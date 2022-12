Prima alla Scala, i look di vip e politici: Meloni in velluto Armani, Von der Leyen osa con le paillettes. E c'è chi va in bianco

Red carpet all'italiana per la Prima del Teatro alla Scala. Come da tradizione, politici, vip e nobiltà hanno sfilato nel giorno di Sant'Ambrogio. Ecco tutti i look.

I politici

Grande attesa per il premier Giorgia Meloni. Per il debutto scaligero, accompagnata dal compagno Andrea Giambruno, ha scelto un abito di velluto blu con scollatura incrociata e spalle in vista, coperte da una mantella. Capelli raccolti e total look Armani, decisamente elegante. In blu anche Ursula von der Leyen, che stupito con la scelta delle paillettes per il top con manica tre quarti e scollo a barchetta su una gonna in tinta. Paillettes anche per Elisabetta Casellati, ma in quantità più modesta: disseminate su una tunica scura, a collo alto, molto castigata. Non convince la moglie di Ignazio La Russa, Laura De Cicco, in un abito argento e plissettato.

I vip

Tra i vip, incantevole Alessandra Mastronardi. L'attrice ha sfoggiato un abito in velluto nero con scollatura profondissima e stola. Controcorrente Cristina Parodi, l'unica in bianco, che ha scelto un abito a mantella con dettagli in velluto nero.

