Prima della Scala, 13 minuti di applausi: «Cultura non si mescoli con la politica». E gli incassi tornano a livelli pre Covid

Un rullo di timpano solo, che si spegne. E quel famoso dramma popolare dei contrasti è concluso. Tredici minuti di applausi, nessun fischio, tanti fiori sul palco, per la Prima del Boris Godunov, o meglio dell’Ur-Boris diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten e le scene di Es Devlin che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala.

L’effetto in sala è magnificente, la semplicità degli elementi scenici è solo apparente. Dopo il lungo applauso (poco più di 4 minuti) per il presidente della Repubblica, Mattarella nel Palco Reale con Meloni, La Russa, Sala e Ursula Von der Leyen per la quale l’orchestra scaligera suona l’Inno alla Gioia di Beethoven dopo il tradizionale Inno di Mameli, finalmente il libretto di Musorskij, capolavoro della letteratura operistica, può andare in scena, trasmesso anche in tv, in diretta su Rai1.

«L’opera mi sta piacendo molto, ha un grande fascino», ha commentato Mattarella nell’intervallo tra la prima e la seconda parte nei camerini dell’orchestra durante il saluto a Chailly. Uguale il commento di Giorgia Meloni, presente anche lei al saluto del direttore d’orchestra, insieme al sovrintendente della Scala Dominique Meyer, il sindaco di Milano Beppe Sala e la compagna Chiara Bazoli. «La cultura non deve mescolarsi con la politica e con quanto sta accadendo in Russia», aveva detto il presidente del Consiglio nel foyer del Teatro prima dell’inizio. Che poi, sono state le stesse parole del protagonista, il basso russo Ildar Abdrazakov al suo sesto 7 dicembre, a sipario chiuso nel dietro le quinte: «Noi musicisti e artisti parliamo con la cultura e la musica e così vogliamo continuare a fare».

La coralità è protagonista, i colori, bianco, rosso e nero, seguono a ruota i temi. La pergamena, avvolta dalla cartina delle regioni russe, si srotola occupando prepotentemente il fondale. È il fiume della Storia su cui scorre il manoscritto originale del monaco Pimen (Ain Anger), che lega e trascina con sé passato, presente e futuro. Insieme ai fantasmi che - nella seconda parte - corrono in scena spargendo in Boris il senso di colpa, di terrore e di follia. «È la cronaca realistica, di chi lotta per la libertà di parola», aveva spiegato Holden - e quindi politicamente pericolosa per ciò che Boris e i suoi scribi tentano di occultare. Una storia circolare in cui la violenza è la costante. Come costante in questo Ur-Boris è la relazione simbiotica tra la bacchetta di Chailly e la regia di Holten.

Holten dà spazio al dolore attraverso gli opposti, nella battaglia continua tra verità e menzogna. La sete di potere e la prepotenza dell’ascesa al trono, da una parte. La coscienza, il rimorso, il senso di colpa per il potere stesso, ottenuto (secondo la leggenda) grazie all’assassinio del piccolo zarevič Dmitrij, legittimo erede al trono, dall’altra. Il cantabile del “Triste è la mia anima!” prima ancora dell’incoronazione, e quindi “l’involontario terrore di funesti presentimenti” che gli stringono il cuore, insieme al fantasma e allo spettro del fanciullo Dmitrij, fino ad arrivare alla morte. Una condanna annunciata che mette in luce attraverso un proscenio color sangue la fragilità dell’essere umano, sfiorando la pietà, anche per un uomo crudele come Boris, lo zar diviso tra la bramosia del potere, che ottiene, e la sua coscienza di uomo, che non riesce a dominare. Insieme alla paura per il destino dei figli, Fëdor (Lilly Jørstad) e Ksenija (Anna Denisova).

Il parallelismo ricercato e voluto da Chailly e Holten tra il Boris e il Macbeth è evidente, anche in linea di continuità con l’opera verdiana che ha inaugurato la precedente stagione. Una staffetta Macbeth (interpretato l’anno scorso da Luca Salsi) e Boris (Ildar Abdrazakov) dove i due protagonisti condividono la stessa sete di potere. Affascinante la timbrica dell’Ostessa (qui interpretate da Maria Barakova) che spezza le voci virili, quelle che valsero a Musorgskij nel 1869 la bocciatura di questa prima versione dell’Ur-Boris.

Accuse pretestuose perché le voci femminili in Boris c’erano. Un dramma popolare in recitar cantando, che mischia parole e musica con un linguaggio che è appunto del popolo. Splendida la romanza di Varlaam (Stanislav Trofimov) e la melodia popolare del 1860 raccolta da Ivan Hudjakov. Come interessante è l’inserto della commedia, quasi opera buffa, quando in una sola scena Musorgskij cerca di suscitare l’ilarità del pubblico dopo il racconto della morte. Stessa cosa per il lamento dell’Innocente. Splendido il coro che, diretto dal maestro Alberto Malazzi insieme alle voci bianche del maestro Bruno Casoni, è protagonista narrante gli umori del popolo, portatore di richieste e della voglia di condannare il falso. Grande centralità alle scene di massa che raccontano la manipolazione del popolo stesso da parte del potere fino alla presa di coscienza. E un’orchestra che risponde alla provocazione di Musorgskij, dando sfogo al senso scabroso dell’armonia e dei colori dell’orchestrazione.

Una Prima che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala partendo da polemiche per via del titolo. Un titolo effettivamente scomodo il Boris, per i tempi di oggi calunniati dal conflitto russo-ucraino per una delle opere più imponenti della letteratura. Si pensi soltanto che l’opera ricorre in Scala per la 26esima volta, superando il numero della Carmen di Bizet (che ne conta 24), con 150 rappresentazioni, passando per le somme bacchette di Toscanini e Abbado. Con l’attualità, obiettivamente, ha ben poco. A parte il muro del Piermarini imbrattato la mattina della Prima in segno di protesta degli ambientalisti e uno sporadico gruppo che nella piazza antistante ha contestato la presunta propaganda russa pro Putin, il Boris è piaciuto. Da Mario Monti a Morgan, da Letta a Bolle, le voci di gradimento suonano all’unisono.

Se la politica con il Boris è tornata al Piermarini, lo sfarzo e il lusso dei decenni precedenti che si muovevano nel foyer del Teatro con abiti e gioielli sembrano essere stati dimenticati. Anche per Musorskij, vale quanto successe per Verdi: sobrietà e ancora sobrietà, signori cari. E da Giorgia Meloni a Liliana Segre, è Armani lo stilista più scelto per la Prima. «Sono certo che chi vedrà questo spettacolo supererà alcuni dei dubbi che hanno accompagnato la sua gestazione», aveva detto il sovrintendente Meyer. E aveva ragione. L'incasso della serata è di 2 milioni e mezzo, come in epoca pre-Covid (i numeri del Macbeth del 2021 erano di 2.330.000 euro). Il gong finale fa calare il sipario su questo 7 dicembre che, per la Scala e l’arte tutta, ha rappresentato anche questa volta, anche con l’Ur-Boris, una grande occasione di bellezza.

