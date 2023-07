Andrea Giambruno contro il ministro tedesco Karl Lauterbach: «In Italia fa troppo caldo? Allora stattene a casa tua»

di Redazione web

Andrea Giambruno risponde al ministro tedesco alla Sanità Karl Lauterbach. Il conduttore di "Diario del giorno" su Rete 4 e compagno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha commentato in diretta le parole del politico sull'Italia e sull'ondata di caldo esagerata («che ucciderà il turismo», aveva detto), che avevano fatto discutere. «Sono 20-30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua, eh». L'attacco in diretta non è piaciuto a tutti.

Andrea Giambruno contro il ministro tedesco

«Arrivato a Bologna, ora si parte per la Toscana. L'ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine.

Le reazioni

L'episodio, come era prevedibile, ha scatenato reazioni contrastanti. I critici si sono divisi in due fazioni: c'è chi gli ha battuto le mani e chi invece non ha apprezzato affatto. E per la seconda categoria, tirare in ballo Giorgia Meloni è un esercizio quasi automatico. «Chi sta intorno a lei non fa altro che crearle imbarazzo», uno dei commenti su Twitter. «Il problema non sono i capelli, né ciò che dice. Ma come lo dice, oltre alla postura, a quelle mani conserte, alla gamba divaricata con la punta del tacco che sbatte sul pavimento», ha sottolineato invece il giornalista Massimo Falcioni.

