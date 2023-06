Andrea Giambruno, futuro radioso in Mediaset? «Sogna una prima serata». Ma per ora resta al pomeriggio

di Redazione web

Il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, da più di qualche anno lavora a Mediaset: i telespettatori lo conoscono ormai per la rubrica del pomeriggio, chiamata 'Diario del giorno', in cui si occupa di temi politici e di attualità. Trasmissione che negli ultimi tempi ha visto grossi miglioramenti negli ascolti, sebbene i meriti siano da dividere tra Giambruno e gli altri giornalisti che a turno si dividono la conduzione della rubrica.

Andrea Giambruno, futuro a Mediaset

Ma quale sarà il futuro di Andrea Giambruno? Stando alle ultime indiscrezioni, il primo 'First Gentleman' della storia d'Italia nutrirebbe la forte ambizione di avere una trasmissione in prima serata su una rete Mediaset, con l'azienda che però per adesso nicchia. Sarebbe infatti arduo trovare una serata giusta per affidargli una conduzione, data la conferma di Nicola Porro (che qualche giorno fa ha confermato che resterà a Mediaset e non andrà in Rai) e i buoni risultati degli altri talk, da Dritto e Rovescio a Zona Bianca.



I palinsesti Mediaset saranno presentati tra un mese circa, quindi c'è tempo perché le cose cambino: ma per adesso non sembrano esserci progetti in vista per Giambruno, che ci spererà fino all'ultimo, ma salvo cataclismi dovrà restare al Diario del giorno.

«Futuro in Rai? Meglio di no»

In un'intervista di qualche giorno fa al Foglio, Giambruno aveva difeso la comunicazione della premier, dopo il video tra gli stucchi e le pareti damascate di Palazzo Chigi: «Scusa, ma doveva farsi riprendere dentro a una salumeria? In mezzo ai prosciutti? È il presidente del Consiglio, basta con questo pauperismo», aveva detto.



Quanto al suo lavoro: «Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione». «Non faccio la vittima perché non rientra nel mio carattere: faccio il giornalista da 15 anni. E questa situazione per me ha anche dei vantaggi professionali». E su un suo eventuale futuro in Rai: «Lavoro qui (a Mediaset) da 15 anni e mi trovo benissimo e ho un ottimo rapporto con tutti, a partire dai miei superiori».

