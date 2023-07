Andrea Giambruno, il compagno del premier Giorgia Meloni torna a Roma: «Condurrò un programma in tv. Chi mi attacca mira a lei»​

di Redazione web

Andrea Giambruno, il compagno del premier Giorgia Meloni torna a Roma. Condurrà da settembre un programma Diario del giorno del Tg4, in onda dal lunedì al venerdì. «È un favore personale che l’azienda mi fa ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico», HA svelato in un'intervista al Corriere.

Andrea Giambruno, la risposta alle critiche

Qualcuno, come dice nell'intervista, lo accusa di essere raccomandato.

Le polemiche per i mocassini con la suola blu

Giambruno parla anche della suola blu dei suoi mocassini, e delle polemiche per il lusso. «Sono scarpe che prendo in un negozio abbordabile dove mi capita di passare. Ma tante illazioni gratuite non mi danno fastidio per me, ma per Giorgia. È pensando a lei che mi attaccano sostenendo che “sparimento” è una parola che ho usato, ma non esiste. Invece, c’è nel dizionario: “Quella tristissima nuova dello sparimento della contessina”, scrive Ippolito Nievo. Almeno l’italiano lo conosco».

Il pendolarismo fra Roma e Milano

«Non è bello sentirsi dire “papà non ci sei mai” e, a Milano, mia figlia mi manca. Poi, al saggio di danza non ci sei, alla festa di fine anno e del papà non ci sei... Non viene giù il mondo, per carità, la bimba è serena, cresce bene. Solo, spiace non esserci». Poi sulla compagna: «Lei è una mamma impeccabile, ma ci sono situazioni in cui non hai il tempo che tua figlia ti richiede o che tu vorresti. Umanamente, ci rimani male. Allora, provo a supplire io, magari accompagno Ginevra a salutare la mamma a Palazzo Chigi, ma non mi sembra di fare qualcosa di eccezionale».

