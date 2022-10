Valentina e Gianmarco Murgia scomparsi, padre e figlia morti in mare: recuperati i due corpi. Erano andati a pesca FOTO

di Redazione web

I due corpi senza vita di Gianmarco e Valentina Murgia, rispettivamente 64 e 34 anni, sono stati recuperati lunedì pomeriggio a poca distanza l'uno dall'altro. Padre e figlia, le cui salme sono state riconosciute dai familiari, erano usciti sabato sera in barca a Porto Pino (in Sardegna) per una battuta di pesca e non avevano più fatto ritorno.

Le ricerche

Per le ricerche sono stati impiegati un velivolo ATR42 della Guardia Costiera, un elicottero A-109 della Sezione Elicotteri dei Carabinieri di Elmas e un elicottero AW 139 del Nucleo Aereo Guardia Costiera di Decimomannu, oltre a una motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari e a due di Sant'Antioco. Le salme sono state già trasferite nel cimitero di Sant'Antioco. Ancora nessuna traccia della barca, le ricerche continuano. Tra le ipotesi quella del tentativo del padre, ritrovato con i jeans addosso, di salvare la figlia in difficoltà in acqua. Ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

