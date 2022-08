Alex e Corinna cadono nel dirupo con la moto: la tragedia dei due fidanzati di Bolzano, avevano 22 e 24 anni

Ancora uno schianto fatale in moto. Ancora due giovani vittime. Alex Höeller, 22 anni, bolzanino, e Corinna Bernard, 24 anni, di Lana, sono morti per un incidente sulla strada della Mendola, vicino a Bolzano. Erano fidanzati e stavano insieme dal 2014. La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio, attorno alle 14.30, all'altezza di una casa cantoniera. La moto, una Kawasaki, era guidata da Alex ed è finita fuori strada in prossimità di una curva. Caduti giù per un dirupo e sbalzati nel bosco, non hanno avuto scampo. Troppo gravi le lesioni riportate. A intervenire sono stati i vigili del fuoco e l'elisoccorso, ma i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Chi erano Alex e Corinna

Il dramma ha colpito fortemente la comunità di Bolzano, non solo per la giovane età delle due vittime. Alex era stato per molto tempo volontario della Croce Bianca, il cui personale è intervenuto purtroppo inutilmente anche giovedì sul luogo della tragedia. La sua famiglia frequenta da sempre la parrocchia di don Bosco. Anche Corinna era una ragazza generosa e impegnata nel sociale. La sua famiglia nel 2019 era stata colpita da un altro tremendo dramma con la morte del fratello a soli 25 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 09:19

