Emanuele ed Eleonora morti per un incidente in moto: il dramma dei due fidanzati toscani, lasciano figli piccoli

Due fidanzati sono morti in un tragico incidente sull'A11, nella notte tra sabato e domenica. Emanuele Corucci ed Eleonora Franchi, rispettivamente 47 e 45 anni, stavano viaggiando in moto (una Harley-Davidson), quando sono stati tamponati da un'auto. Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. La donna, trasportata, è morta sul colpo. L'uomo, che invece era alla guida, è stato sbalzato dal mezzo ed è morto colpito da un'altra auto, che stava sopraggiungendo in quel momento.

L'incidente è avvenuto all'1.30 tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in direzione mare. Sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e 118. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dei due motociclisti. L’autostrada è rimasta chiusa per circa 3 ore.

Il dramma di Emanuele ed Eleonora

Emanuele ed Eleonora stavano vivendo insieme a Pontedera una seconda vita. Entrambi avevano deciso di ricominciare dopo le precedenti relazioni, dalle quali avevano avuto dei figli. Lui, si legge su La Nazione, originario di Cecina, faceva il barman e aveva la passione per le moto. Tante le foto in posa con la sua Harley-Davidson, il mezzo sul quale ha percorso gli ultimi chilometri della sua vita. Lei, nata a Pisa, invece aveva la passione per la musica. Tanti i messaggi social di cordoglio, arrivati da amici e conoscenti. Un dramma senza fine, che ha colpito due famiglie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 09:25

