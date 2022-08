Ragazzina di 11 anni sparisce al parco acquatico: trovata morta un'ora dopo. La polizia: «Inspiegabile»

La morte di una ragazzina di 11 anni in un parco acquatico, ha aperto un vero e proprio caso nel Regno Unito. La polizia ha definito «inspiegabile» l'accaduto, e ha avviato un'indagine per fare chiarezza. Il dramma si è consumato sabato 6 agosto, nel Liquid Leisure Water Park, vicino a Windsor. La bambina si trovava nel parco divertimenti per la festa di compleanno di un'amica. Alcuni testimoni hanno raccontato di averla vista «sparire sott'acqua», riporta Sky News. Per un'ora nessuno è riuscito a rintracciarla, ma quando è stata rintracciata la situazione era già compromessa. Il viaggio in ospedale è stato inutile.

Girl, 11, dies after water park incident https://t.co/YAMGjXALPe — BBC News (UK) (@BBCNews) August 7, 2022

Cosa è successo

Quando la ragazzina è scomparsa sott'acqua si sono vissuti momenti di angoscia in tutto il parco. I bagnini hanno cominciato a cercarla disperatamente e hanno chiesto delle maschere ai turisti per provare a localizzarla sott'acqua. Alle richerche hanno partecipato anche i bagnanti, che si trovavano al parco per una giornata di relax. In pochi minuti si sono materializzati un elicottero della polizia, un'eliambulanza e una barca per la ricerca e il soccorso. Le ricerche sono andata avanti per circa un'ora (dalle 15.55 alle 17.10), fino al ritrovamento della ragazzina.

La dichiarazione della polizia

Il comandante della polizia locale di Windsor e Maidenhead, il sovrintendente Michael Greenwood, ha dichiarato: «I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici della ragazza che è morta a causa di questo tragico incidente. Siamo nelle prime fasi delle indagini, dobbiamo comprendere le circostanze complete. C'è stata una pronta risposta da tutti i servizi di emergenza e, a seguito di una vasta ricerca nel lago, la ragazza, che aveva 11 anni, è stata localizzata intorno alle 17:10 e portata in ospedale, ma purtroppo è morta. Questo è stato un incidente estremamente traumatico e sconvolgente per tutti i soggetti coinvolti», ha concluso.

La testimonianza

Una testimone ha raccontato a Sky News quegli attimi tragici: «È stata vista andare sott'acqua e non è tornata su. A quel punto, i bagnini sono arrivati ​​di corsa. Era con un gruppo di amici per il compleanno di una ragazza. Alle persone che si trovavano al parco è stato chiesto di chiamarla per nome sulla spiaggia, nel caso fosse uscita dall'acqua e fosse tornata a terra», il racconto.

«Dopo circa 30 minuti - continua la testimone -, ci è stato chiesto di lasciare la spiaggia, proprio mentre l'ambulanza e i vigili del fuoco sono arrivati ​​​​sul posto. C'erano un elicottero della polizia, un'aeroambulanza e una barca per la ricerca e il salvataggio. Ho visto uno degli adulti del gruppo con cui era stata la ragazza, e ho chiesto se potevo fare qualcosa per aiutarla, e lei ha semplicemente chiesto che pregassi per lei», ha concluso. Il parco è rimasto chiuso domenica, mentre le indagini della polizia proseguono.

Some very sad news to bring you this evening as an 11-year-old girl has died after getting into difficulty in the water at Liquid Leisure near Datchet.



The thoughts of everyone at the force is with her loved ones and we ask their privacy is respected at this time. https://t.co/wbAmjtHcBp — Thames Valley Police (@ThamesVP) August 6, 2022

