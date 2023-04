Valanga in Valle d'Aosta, recuperati i corpi dei tre scialpinisti: tra di loro Lorenzo Holzknecht, ex campione italiano

di Redazione web

Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti, dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Erano stati individuati sotto la neve dai soccorritori, ma le speranze di trovarli in vita erano da subito nulle.

Chi sono i tre scialpinisti morti

Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.

