Stromboli, tre esplosioni di seguito: la più forte all'ora di pranzo. Caduta cenere, oggi erano ripartite le escursioni

di Redazione web

Tre esplosioni in successione sullo Stromboli. Lo ha reso noto l'Osservatorio Etneo dell'Ingv rilevando che la più forte, una di quelle definite maggiori, si è verificata alle 13.04. Le altre due , di minore intensità, si sono susseguite a breve distanza l'una dall'altra.

Tropea, crollo di massi dal costone a picco sul mare: la spiaggia messa in sicurezza

Valanga in Norvegia, morto Pietro De Bernardini: il secondo alpinista vicentino coinvolto aveva 25 anni

Le esplosioni avvertite dalla popolazione

Tutte e tre le esplosioni sono state avvertite dalla popolazione, anche sul versante di Ginostra. C'è stata una ricaduta di cenere e altro materiale caldo ma solo in area sommitale e non si registrano danni. Proprio oggi il sindaco di Lipari, Ricacrdo Gullo, aveva emesso un'ordinanza per permettere la ripartenza delle escursioni sino a quota 400 sul vulcano.

Le escursioni sullo Stromboli

Le escursioni, sino a questa quota, erano state bloccate dopo l'eruzione del 4 dicembre scorso che aveva generato anche una piccola onda di tsunami. In questi quattro mesi era possibile scalare il vulcano, soltanto, sino ai 290 metri ma l'esiguità della quota ha generato un netto calo delle richieste da parte degli escursionisti con gravi contraccolpi sull'economia isolana. La riapertura della scalata sino a quota 400 metri era molto attesa, oltre che dagli addetti ai lavori, anche tra le diverse centinaia di escursionisti, in prevalenza stranieri che, in questo periodo pasquale, stanno visitando le isole Eolie.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le reti

di monitoraggio hanno registrato alle ore 13:04 (11:04 UTC), una esplosione di forte

intensità a Stromboli. https://t.co/fwOn04eXv7 #Stromboli #OsservatorioEtneo #INGV #comunicato pic.twitter.com/4KaodS0G4A — INGVvulcani (@INGVvulcani) April 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA