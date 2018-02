Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giornate di ghiaccio col. Nelle prossime ore si prevede undi eccezionale portata: fino asulla Pianura padana. Burian,, è il più freddo che possa raggiungere l'Italia. Una delle sue caratteristiche principali - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - è che può far crollare le temperature di 10/12° anche in meno di mezz'ora, come è successo nel lontano 13 dicembre 2001, giornata memorabile per il Nord Italia.I valori termici che si misureranno dalla settimana prossima lo confermeranno.Burian dilagherà su tutto il Centro-Nord, rendendo la giornata la più fredda dell'inverno.NORD - Da brividi le temperature sulle regioni settentrionali. I valori massimi non andranno oltre lo zero su molte zone, ma in alcune città resteranno al di sotto. Minime ampiamente sotto zero con misure vicine ai -10° su gran parte della Pianura Padana, -13° a Torino, -15° ad Aosta.CENTRO - Non sono da meno le regioni centrali: il valore più alto durante il giorno saranno i 5° di Roma, ad Ancona -1, a Firenze 1°.SUD - L'effetto di Burian si farà sentire meno su questo settore: 8° di massima a Napoli e Catanzaro, 0° a Potenza. Valori più alti in Sicilia. Gelate notturne in pianura sono attese in Campania, in Puglia e in Basilicata.