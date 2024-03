Sarah Scazzi, la mamma Concetta a Quarto Grado: «Michele Misseri fa il pagliaccio, voglio un confronto. Per mia figlia una giustizia a metà»

di Redazione web

Concetta Serrano, la madre di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010, ha commentato nella trasmissione Quarto Grado andata in onda ieri su Rete 4, la scarcerazione di Michele Misseri, condannato per la soppressione del cadavere, che continua - anche adesso che è uscito dal carcere - a definirsi il responsabile della morte di Sarah.

«Con il suo comportamento è come se mia figlia avesse ricevuto una giustizia a metà, deve finirla di fare il pagliaccio», dice Concetta. E aggiunge che continua ad autoaccusarsi perché sa che «nessuno gli crede», a partire dalla magistratura che in Cassazione ha condannato la cugina e la zia della ragazza, Sabrina Misseri e Cosima Serrano, moglie e figlia di Michele: la prima per omicidio, la seconda per concorso in omicidio.

Concetta Serrano, sempre davanti alle telecamere di Quarto Grado, ha commentato poi un video dal carcere che documenta una conversazione tra Misseri e la nipote, uno scambio che proverebbe in modo inequivocabile la sua innocenza: «Lui dice chiaramente che ha coperto la figlia Sabrina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024, 09:23

