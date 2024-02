Michele Misseri, l'intervista esclusiva a Farwest: le rivelazioni in tv sul delitto di Avetrana

Intervista esclusiva a Michele Misseri questa sera a Farwest. Parla per la prima volta dopo 7 anni in carcere l’uomo accusato di aver nascosto il corpo di Sarah Scazzi. L’intervista inedita nella trasmissione di Rai Tre condotta da Salvo Sottile.

Michele Misseri, l’uomo condannato per aver occultato il cadavere di Sarah Scazzi parla per la prima volta in una lunga intervista approfondita questa sera in esclusiva a Farwest, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Salvo Sottile e in onda ogni lunedì su Rai Tre. L’uomo, che ha appena finito di scontare sette anni di carcere, è uscito domenica 11 febbraio dal carcere di Lecce e continua a dichiararsi colpevole dell’omicidio di Sarah Scazzi, sua nipote.

