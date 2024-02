Michele Misseri non torna nella casa dell'omicidio Sarah Scazzi. Ma in paese c'è chi lo aspetta per giocare a carte: «Ha espiato la pena»

Michele Misseri è tornato in libertà. Ad ad Avetrana, in provincia di Taranto, davanti alla villetta di via Deledda, come racconta l'Ansa, c'era un plotone di cronisti e cameraman ad attenderlo, ma di Misseri nessuna traccia. Il 69enne accusato della "soppressione" del cadavere della nipote Sarah Scazzi, uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto 2010. Domenica mattina è uscito prestissimo dal carcere Borgo San Nicola di Lecce (erano le 7.17), dove ha finito di scontare la condanna a otto anni di reclusione, ma nella sua abitazione, abbandonata da anni, non ha ancora fatto rientro.

Michele Misseri è libero: lascia il carcere di Lecce e torna a Avetrana

«Sono colpevole»

Misseri è tornato però ad autoaccusarsi dell'omicidio in un'intervista a La Stampa, ribadendo che la sua prima versione (fornita agli inquirenti prima della ritrattazione) era quella esatta e che la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, condannate all'ergastolo, sono in carcere da innocenti. «Sono stato io. Ho detto il falso – ha sostenuto – quando accusai mia figlia. Sono stato mille e mille volte reo confesso».

«Ho scritto tante lettere a Sabrina e Cosima chiedendo perdono, ma non ho mai avuto risposta».