Michele Misseri a Quarto Grado: «Sarah e Sabrina erano come sorelle». L'ultima lettera inviata alla moglie e alla figlia

Michele Misseri, l'uomo che ha appena finito di scontare una condanna per soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, morta nel 2010, da domenica scorsa è tornato nella sua casa di Avetrana, mentre moglie e la figlia, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, sono in carcere per l'omicidio. Misseri è stato intervistato nella puntata di questa settimana di Quarto Grado, su Rete 4, e continua a sostenere di essere lui l'assassino della 15enne.