Allarme salmonella, lotto di salsiccia Bartoloni richiamato dal ministero della Salute: «Non consumatelo»

Allarme salmonella. Il ministero della Salute ha ritirato dal commercio un lotto della salsiccia stagionata di Bartoloni Carni, perché c'è il rischio che contenga salmonella spp. Il numero del lotto di produzione è il 13/09/2022, con data di scadenza 23 maggio 2023. Nell'avviso, pubblicato oggi sul portale del ministero della Salute, si raccomanda i clienti che avessero acquistato il prodotto di non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Il richiamo da parte del produttore, Bartoloni Carni, con sede in Frazione Fogliano Spoleto (PG), è scattato il 29 ottobre. «La salmonella, spiega il portale Epicentro dell'Istituo Superiore di Sanità (Iss), è il batterio più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche».

I sintomi

La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

Altri richiami

Non è la prima volta che vengono segnalati alcuni prodotti per sicurezza alimentare. La scorsa settimana, infatti, sono stati richiamati per rischio di salmonella, alcuni lotti di Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni, Pascoli del fattore e Terre d'Italia.

Lunedì 31 Ottobre 2022

