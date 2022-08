Batterio Listeria nei wurstel Eurospin: ritirati dai supermercati. Ecco il lotto a rischio

Arriva lo stop del Ministero per la vendita di un lotto di wurstel di pollo e tacchino al formaggio, marca Tobias, commercializzato da Eurospin. Le confezioni incriminate sono quelle da 150 grammi con scadenza 3 settembre 2022 prodotti da Agricola Tre Valli nello stabilimenti di piazzale Apollinare Veronesi 1, San Martino Buon Albergo. Il lotto di produzione è il 1785417, il marchio dello stabilimento IT 04 M CE.

Alla base del richiamo c'è la rilevanza del batterio Listeria Monocytogenes, che causa la listeriosi. «Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci specie - comunica l'Efsa, ente europeo per la sicurezza alimentare -. Una di queste, Listeria monocytogenes, provoca una malattia chiamata listeriosi. Seppur rara, la listeriosi è spesso una malattia grave, che comporta elevati tassi di ricoveri ospedalieri e decessi. Nel 2017 sono state segnalati nell’Ue circa 2.400 casi di infezione da Listeria. Solitamente si viene colpiti da listeriosi dopo aver consumato cibi contaminati».

Si raccomanda di non consumare il prodotto e portarlo in negozio per la sostituzione.

