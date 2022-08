Mamma di 36 anni trovata morta in cantina, il giallo a Reggio Emilia: è rimasta lì per tre giorni

Si trovava nello scantinato di casa sua, in un condominio di via Cassala a Reggio Emilia. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì 8 agosto. La donna di 36 anni con origini marocchine, che aveva un figlio piccolo, viveva insieme ai genitori e pare che fosse morta, in quella cantina, da almeno tre giorni.

Il giallo

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia, l'origine del decesso sarebbe il suicidio. Si tratterebbe di un gesto volontario non essendo stati trovati alcuni segni di violenza, ma il giallo della sua scomparsa non esclude nessuna ipotesi, tra cui anche l'omicidio. La Procura ha aperto un fascicolo e il sostituto pm Piera Giannusa ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane madre. Nel frattempo le indagini continuano per far luce su quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 10:18

