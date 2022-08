Civitanova Marche, ancora un omicidio: 30enne tunisino accoltellato e ucciso sul lungomare. Caccia all'aggressore

di Redazione web

Un 30enne tunisino è stato accoltellato e ucciso durante una colluttazione, avvenuta per motivi ancora da accertare, sul lungomare sud «Piermanni» di Civitanova Marche (Macerata), tra via Mazzini e via D'Azeglio, poco dopo le 22: l'uomo gravemente ferito è deceduto durante il trasferimento in ospedale. Nella rissa anche un'altra persona sarebbe rimasta ferita. Non si conoscono le cause della rissa forse scoppiata per regolare 'contì in sospeso. Sul posto la polizia per le indagini e la scientifica per i rilievi del caso: transennata l'area dell'omicidio, si cerca di risalire all'accoltellatore e si cerca anche l'arma del delitto.

Secondo omicidio in 10 giorni dopo quello di Alika

Si tratta del secondo omicidio in dieci giorni a Civitanova Marche dove, il 29 luglio scorso, era stato aggredito, schiacciato a terra e ucciso di botte un 39enne venditore ambulante nigeriano - Alika Ogorchuckwu - che poco prima aveva chiesto l'elemosina alla compagna dell'uomo che poi l'ha ucciso, Filippo Ferlazzo, 32enne di Salerno ora in carcere per omicidio volontario.

