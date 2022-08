Ragazza di 15 anni precipita dal quarto piano: era in casa con la madre, morta dopo la corsa in ospedale

È caduta dal balcone di casa a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta. Un volo di oltre 15 metri, che le è costato la vita. Questa la tragedia che si è consumata nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto a una ragazza di 15 anni. Lo schianto al suolo è stato drammatico e dopo ore di agonia è morta in ospedale.

La tragedia e la corsa in ospedale

La giovane è caduta dal quarto piano di casa sua. A dare l'allarme è stata la madre che in quel momento si trovava nell'abitazione insieme a sua figlia. La ragazza è stata trasportata d'urgenza presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in gravissime condizioni. Ma la corsa disperata non è servita. La giovane è morta dopo ore di agonia. Adesso toccherà ai carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore indagare per capire cosa sia accaduto tra le mura di quella casa, ma l'ipotesi più accreditata è che si tratti di suicidio.

Le ombre della depressione

Se ne parla tanto, in questi ultimi tempi, del un supplemento di disagio che il Covid avrebbe inflitto agli adolescenti. La pandemia ha aumentato a dismisura i casi di depressione tra i più giovani e le fredde statistiche dei suicidi e dei tentativi di suicidio fra i 13 e i 18 anni hanno segnato un picco che spaventa. È su questo che indagano i carabinieri. La giovane, infatti, sembra che nell'ultimo periodo fosse molto depressa, ma i militari ancora non escludono alcuna pista.

