Reddito di cittadinanza diventa "Mia", cambia tutto: assegno più basso e durata inferiore per gli occupabili. Quando si potrà richiedere

Il Reddito di cittadinanza diventa "Mia", acronimo di Misura di inclusione attiva. Il governo sta preparando il restyling del sussidio per le fasce di reddito più basse. La novità più grande riguarda il trattamento per gli occupabili, che non resteranno senza sussidio, ma riceveranno un assegno molto più basso di quello previsto dal precedente governo.

Reddito di cittadinanza: cosa cambia

L'assegno previsto per gli occupabili, scrive il Corriere, sarà di 375 euro, mentre le famiglie che rientrano nella fascia di povertà e non hanno persone in grado di lavorare nel nucleo familiare percepiranno un importo base di 500 euro. Le prime sono quelle dove c’è almeno un minorenne o un anziano over 60 o un disabile. Le seconde quelle dove non ci sono queste situazioni ma almeno un soggetto tra 18 e 60 anni d’età.

Occupabili, come chiedere l'assegno della Mia

La Mia dovrebbe entrare in vigore già quest'anno, prendendo il posto del Reddito di cittadinanza. La proposta arriverà presto al vaglio del Consiglio dei ministri, che dovrà approvarla e sottoporla poi alle camere. I beneficiari del Reddito, potranno richiedere la Mia allo scadere dell'attuale sussidio e quindi da agosto e non oltre il 31 dicembre. A cambiare per gli occupabili, oltre all'importo, sarà la durata, inferiore rispetto ai tempi attuali.

