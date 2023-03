Malore sulla seggiovia, ragazzo di 16 anni si accascia durante la salita: è grave

Malore in seggiovia durante la salita, grave un ragazzo di 16 anni. Uno studente residente nel torinese è ricoverato in ospedale a Torino dopo che ieri ha perso conoscenza durante la salita in seggiovia a Prali, in Val Germanasca.

Malore in seggiovia, grave 16enne

Sul posto è intervenuto personale sanitario e i carabinieri di servizio sulle piste che hanno praticato un massaggio cardiaco al ragazzo riuscendo, dopo circa 35 minuti, a stabilizzarlo. Quindi il giovane è stato elitrasportato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 10:00

